Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrecherinnen in Wohnung überrascht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Die Polizei Bielefeld sucht zwei unbekannte Täterinnen, die am Dienstag, 21.04.2026, in eine Wohnung an der Straße Osterkamp eingestiegen waren und von einem Bewohner gestört wurden.

Als der Bielefelder gegen 13:30 Uhr in die Wohnung des mehrstöckigen Reihenendhauses zurückkam, bemerkte er zwei Frauen an der geöffneten Wohnungstür. In diesem Moment zogen sie die Tür zu und flüchteten aus dem Gebäude.

Dort liefen sie an einer Nachbarin vorbei und stiegen in einen Kleinwagen, der an einem Supermarkt an der Straße Delgenkamp stand, und fuhren davon.

Die Wohnungstür wies Schäden auf, die auf eine gewaltsame Öffnung schließen lassen. In der Wohnung waren mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt worden. Ob die Frauen auch Diebesgut mitnahmen, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Der Bewohner und die Nachbarin beschrieben die Frauen als schlank, etwa 24 bis 26 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hatten schwarze, lange oder mittellange Haare und trugen schwarze Leggins und schwarze Oberteile.

Das Fluchtauto war ein schwarzer Kleinwagen mit lilafarbenen Werbeaufklebern.

Hinweise zu dem Duo nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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