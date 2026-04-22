PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrecherinnen in Wohnung überrascht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Die Polizei Bielefeld sucht zwei unbekannte Täterinnen, die am Dienstag, 21.04.2026, in eine Wohnung an der Straße Osterkamp eingestiegen waren und von einem Bewohner gestört wurden.

Als der Bielefelder gegen 13:30 Uhr in die Wohnung des mehrstöckigen Reihenendhauses zurückkam, bemerkte er zwei Frauen an der geöffneten Wohnungstür. In diesem Moment zogen sie die Tür zu und flüchteten aus dem Gebäude.

Dort liefen sie an einer Nachbarin vorbei und stiegen in einen Kleinwagen, der an einem Supermarkt an der Straße Delgenkamp stand, und fuhren davon.

Die Wohnungstür wies Schäden auf, die auf eine gewaltsame Öffnung schließen lassen. In der Wohnung waren mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt worden. Ob die Frauen auch Diebesgut mitnahmen, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Der Bewohner und die Nachbarin beschrieben die Frauen als schlank, etwa 24 bis 26 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hatten schwarze, lange oder mittellange Haare und trugen schwarze Leggins und schwarze Oberteile.

Das Fluchtauto war ein schwarzer Kleinwagen mit lilafarbenen Werbeaufklebern.

Hinweise zu dem Duo nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 11:30

    POL-BI: Tipps eines deutschen Fernsehmoderators sind Fake

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt: Betrüger agieren mit professionell gestalteten Webseiten mit angeblicher Werbung bekannter Persönlichkeiten für Investitionen! Lassen Sie die Finger davon! Am 21.04.2026 erstattete ein Bielefelder bei der Polizei eine Strafanzeige. Er hatte Ende März 2026 im Internet die Werbung eines bekannten deutschen Arztes und Fernsehmoderators für eine ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 10:25

    POL-BI: Vier Täter nach gefährlicher Körperverletzung mit Schussabgabe gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Baumheide- Unbekannte schlugen in der Nacht von Dienstag, 21.04.2026, auf Mittwoch, auf drei Bielefelder in einer Gaststätte ein. Einer der Täter verletzte ein Opfer durch einen Schuss ins Bein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten mehrere maskierte Personen gegen 23:20 Uhr einen Imbiss an der ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 10:01

    POL-BI: Zwei Unfälle beim Linksabbiegen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt, Mitte - Eine Radfahrerin und eine Fußgängerin erlitten am Dienstag, 21.04.2026, leichte Verletzungen, weil sie von Pkw-Fahrern beim Abbiegen übersehen wurden. Gegen 07:05 Uhr befuhr eine 27-jährige Bielefelderin mit ihrem Skoda Octavia die Vennhofallee und beabsichtigte, nach links in die Lämershagener Straße, Richtung Paderborner Straße, abzubiegen. Dabei übersah sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren