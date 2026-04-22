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Polizei Bielefeld

POL-BI: Diensthund stellt verfolgten Autofahrer

POL-BI: Diensthund stellt verfolgten Autofahrer
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Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein 21-jähriger Bielefelder beschäftigte am frühen Sonntagmorgen, 19.04.2026, mehrere Streifenbeamte, weil er teilweise entgegen der Fahrtrichtung und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, unter anderem auf der August-Bebel-Straße, der Heeper Straße und Am Venn fuhr. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Auto wurde sichergestellt.

An der Kreuzung August-Bebel-Straße und Friedrich-Ebert-Straße wurde ein Streifenteam gegen 04:00 Uhr auf den Fahrer eines VW Golf aufmerksam, weil dieser entgegen der Fahrtrichtung in Richtung der Detmolder Straße fuhr. Durch eine augenscheinlich überhöhte Geschwindigkeit rutschte der Pkw beim Abbremsen wegen einer roten Ampel über die Haltlinie und blieb im Kreuzungsbereich stehen.

Als die Polizisten den Autofahrer daraufhin ansprechen wollten, fuhr dieser an und missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Nach dem Wendemanöver der Beamten hatte sich der VW bereits deutlich auf der August-Bebel-Straße entfernt und bog in die Hermannstraße. Im weiteren Verlauf folgten unterschiedliche Streifenwagen dem Pkw. Der VW-Fahrer legte eine Strecke unter anderem über die Straßen: Detmolder Straße, August-Bebel-Straße, Heeper-Straße, Hermann-Delius-Straße, Bleichstraße, Am Ostbahnhof, Auf dem Langen Kampe, Ziegelstraße und Am Venn zurück.

An der Einmündung Am Venn und Hofstraße stieß der VW Golf beim Abbiegen gegen die Hecke eines Mehrfamilienhauses. Bevor die folgenden Streifenwagen an der Einmündung eintrafen, verließ der Fahrer das Auto und lief davon.

Wenig später gelang es einem Beamten mit seinem Diensthund, den gesuchten VW-Fahrer, einen polizeibekannten 21-jährigen Bielefelder, in dem Garten eines Wohnhauses an der Einmündung der Zeisigstraße und der Heidsiekstraße aufzuspüren. Beim Auftauchen des Diensthundes "Elwood" gab der Mann sein Versteck in einem Gebüsch auf.

Die Beamten stellten drei Mobiltelefone, eine größere Summe Bargeld und den benutzten Pkw sicher. An dem VW entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Der 21-Jährige wird des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit und des Nichteinhaltens der rechten Fahrbahnseite verdächtigt und wurde angezeigt. Auch die Halterin des VW erhielt eine Verkehrsstrafanzeige, weil sie dem Fahrer das Auto überließ, obwohl er nicht fahren durfte.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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