Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260508.1 Itzehoe: Sachbeschädigung in Schulsporthalle - Polizei sucht Zeugen

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch drangen Unbekannte in die Sporthalle einer Schule in Itzehoe ein und beschädigten dort zahlreiche Gegenstände. Die Polizeistation Wellenkamp ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 22:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Sporthalle in der Straße "Am Kählerhof". Die Halle war zuvor für eine Theateraufführung vorbereitet worden. Die Täter beschädigten unter anderem Teile der Bestuhlung, des Bühnenbildes sowie mehrere Requisiten und hinterließen erhebliche Unordnung.

Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Sporthalle gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wellenkamp unter 04821 6025400 zu melden.

Anna Rossol

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