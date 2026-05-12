Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260512.1 Horst: Raub einer Halskette - Zeugen gesucht

Horst (ots)

Am Montag, dem 11.05.2026, kam es in der Ortschaft Krempe zu einem Raubdelikt. Hierbei entrissen die bislang unbekannten männlichen Täter einer Dame die Halskette und flüchteten anschließend in einem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte war gegen 12:00 Uhr zu Fuß in der Elmshorner Straße unterwegs, als sie zwischen der dortigen Pizzeria und dem Steakhouse von einem dunklen Fahrzeug aus angesprochen wurde. Die unbekannten Täter fragten die Frau nach dem Weg. Als sie die Route zeigte, lehnte sie sich in das Fahrzeug, woraufhin der Beifahrer ihr die Halskette vom Hals riss.

Die Täter flüchteten anschließend mit der Halskette, deren Wert auf circa 5.000 Euro geschätzt wird, in Richtung Schulstraße und gelangten dort außer Sicht.

Die Polizei bittet Zeugen, welche zur genannten Zeit relevante Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizeistation Krempe unter der Rufnummer 04824 8719400 zu melden.

Pressestelle Polizeidirektion Itzehoe

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell