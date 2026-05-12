Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251112.3 Itzehoe: Sachbeschädigung an Schulgebäude - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am letzten Wochenende beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe an der Grundschule Wellenkamp und verursachten einen mittleren dreistelligen Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum vom 08.05.2026, circa 17:00 Uhr, bis zum 11.05.2026, circa 08:30 Uhr, warfen unbekannte Personen einen Stein gegen eine Fensterscheibe der Schule. Die Scheibe wurde dabei beschädigt und muss erneuert werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 EUR.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Grundschule gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wellenkamp unter 04821 6025400 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell