Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251113.1 Itzehoe: Unbekannte beschmieren Mauer einer Schule mit Graffiti - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verunstalteten Unbekannte die Mauer einer Schule in Itzehoe mit mehreren Graffiti. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte beschmierten zwischen dem 11.05.2026, 17:30 Uhr, und dem 12.05.2026, 07:00 Uhr, eine Mauer auf dem Schulgelände in der Gorch-Fock-Straße in Itzehoe mit mehreren Graffiti - darunter "Schule abfackeln" sowie anarchistische Zeichen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kosten für die Entfernung der Graffiti werden derzeit auf circa 200 EUR geschätzt.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6025300 zu melden.

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