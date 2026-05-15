Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260515.2 Itzehoe: Unbekannte entwenden Buntmetall und Werkzeug - Zeugen Gesucht

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Vatertag kam es in der Lehmwohldstraße in Itzehoe zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 14.05.2026, gegen 14:00 Uhr, erhielten Kollegen vom Polizeirevier Itzehoe den Anruf, dass es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sei. Nach ersten Ermittlungen hebelten unbekannte Täter im Zeitraum vom 13.05.2026, 19:00 Uhr, bis zum 14.05.2026, 13:00 Uhr, die Tür eines angrenzenden Schuppens auf und gelangten so in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Wintergarten, durch den sie schließlich ins leerstehende Gebäude gelangten. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter diverses Buntmetall sowie hochwertiges Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6025300 zu melden.

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