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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbarschaftsstreitigkeiten auf dem Balkon

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Grünewaldstraße gerieten am Dienstagabend zwei Balkonnachbarn in Streit. Dieser zeichnete sich dadurch ab, dass die Streitparteien Bedrohungen - unter anderem auch in schriftlicher Form - äußerten. Zudem wurde ein der Diebstahl eines Blumentopfes bekannt, welcher in der Wohnung einer Streitpartei aufgefunden wurde. Das Beutegut wurde an den Berechtigten herausgegeben. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein und ermahnten die zerstrittenen Nachbarn zur Mäßigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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