LPI-NDH: Nachbarschaftsstreitigkeiten auf dem Balkon

Mühlhausen (ots) - In der zurückliegenden Nacht kam es in Mühlhausen gleich zu vier Bränden, die die Kameraden der Feuerwehr und die Polizei auf Trab hielten. So wurden im Zeitraum zwischen 1.50 Uhr und 3 Uhr insgesamt zwei Sachbeschädigungen durch Brandlegung festgestellt. Diese waren an einem Imbiss im Steinweg und auf dem Parkplatz eines Discounters in der Thomas-Müntzer-Straße. Im Steinweg wurde durch ...

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