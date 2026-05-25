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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl eines E-Scooters

Landau (ots)

Am 24.05.2026 wurde ein E-Scooter bei der Sportstätte West in Landau entwendet. Der E-Scooter wurde im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr im Bereich der Fahrradständer vor der Sportanlage abgestellt. Der E-Scooter war nicht verschlossen, jedoch war die Wegfahrsperre aktiviert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dominic Scheid
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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