POL-PDLD: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots) - Am 24.05.2026 wurde ein E-Scooter bei der Sportstätte West in Landau entwendet. Der E-Scooter wurde im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr im Bereich der Fahrradständer vor der Sportanlage abgestellt. Der E-Scooter war nicht verschlossen, jedoch war die Wegfahrsperre aktiviert. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de ...

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