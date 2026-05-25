POL-PDLD: Berauscht mit dem E-Scooter unterwegs
Landau (ots)
Am gestrigen Sonntag, konnten Polizeibeamte der Polizei in Landau, einen 34-Jährigen auf dessen E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit, konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dementsprechend wurde der 34-Jährige zur Dienststelle nach Landau verbracht. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Der Urintest reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Im Anschluss wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.
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