Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - Jugendlicher täuscht Geiselnahme in Wohnung vor - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Nach einer mutmaßlich vorgetäuschten Geiselnahme am Donnerstagnachmittag in Düsseldorf-Hamm haben Einsatzkräfte der Polizei einen Jugendlichen (16) in einer Wohnung überwältigt und vorläufig festnehmen können.

Gegen 13:30 Uhr war bei der Polizei der Hinweis zu einer möglichen Geiselnahme im Stadtteil Hamm eingegangen. Über einen anonymen Online-Chat soll der 16-Jährige angegeben haben, dass er in einer Wohnung in Düsseldorf-Hamm andere Personen in seiner Gewalt halte. Dazu soll er Geldforderungen gestellt haben.

Unter Hinzuziehung von Spezialeinheiten konnte der Jugendliche alleine an seiner Wohnanschrift angetroffen und überwältigt werden. Bislang liegen keine Erkenntnisse zu einer tatsächlichen Bedrohungssituation vor. Der 16-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

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