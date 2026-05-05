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Polizei Düsseldorf

POL-D: Velbert - A 44 Richtung Kassel - Pkw prallt auf Motorrad - Motorradfahrer schwerverletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 4. Mai 2026, 22:30 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montagabend bei Velbert auf der A 44 Richtung Kassel zu einem Zusammenprall zwischen dem Pkw eines 31-Jährigen und dem Motorrad eines 68-Jährigen.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 31-Jährige aus Velbert mit seinem Pkw Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kassel. Zwischen dem Autobahndreieck Velbert-Nord und der Anschlussstelle Langenberg übersah er den vor ihm fahrenden 68-Jährigen aus Essen auf seinem Motorrad Kymco und prallte gegen dessen Hinterreifen. Hierdurch schleuderte der 68-Jährige auf die Fahrbahn. Der Essener kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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