Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Angermund - Fahrer prallt mit Pkw gegen Baum - Mann lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 03. Mai 2026, 19:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Angermund wurde ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 20-jährige Mann aus Ratingen mit seinem Nissan auf der Lintorfer Waldstraße in Richtung Ratingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz, um die Spuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

(aho)

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