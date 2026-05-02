Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Neuss - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 1. Mai 2026, 16:54 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der A 57 bei Neuss wurde eine Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt. Sie hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen einen Pkw geprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 58 Jahre alte Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Motorrad im Autobahnkreuz Neuss-West die Tangente der A57 aus Köln kommend in Fahrtrichtung Heinsberg. Im dortigen Kurvenbereich verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Motorrad (Ducati) und kollidiere mit dem Mercedes einer 45-jährigen Hagenerin, die neben ihr fuhr. Infolge der Kollision kam die Motorradfahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Botonwand der Unterführung und stürzte zu Boden. Die 58-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Verbindungsfahrbahn wurde bis etwa 21:45 Uhr gesperrt. Große Verkehrsstörungen blieben aus.

kyn

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