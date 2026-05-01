Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis: Kostenlose Fahrradcodieraktionen der Düsseldorfer Polizei in Gerresheim - Zwei Termine im Mai

Düsseldorf (ots)

Veranstaltungszeit:

Dienstag, 05. Mai 2026, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr Dienstag, 12. Mai 26, von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr jeweils in der Fußgängerzone am Flachsmarkt in Gerresheim

An zwei Dienstagen im Mai steht die Düsseldorfer Polizei von 09:00 bis 11:00 Uhr in der Fußgängerzone am Flachsmarkt in Gerresheim für interessierte Bürgerinnen und Bürger bereit, um ihre Fahrräder zu codieren und diese damit vor Diebstahl besser zu schützen. Bei der Codierung handelt es sich um eine individuelle, verschlüsselte Kennzeichnung eines Fahrrads mit einer Eigentümer-Identifizierungs-Nummer. Sie wird gut sichtbar auf den Fahrradrahmen geklebt, so dass mögliche Diebe abgeschreckt werden. Sollte es dennoch zum Diebstahl kommen, erleichtert die Nummer es, aufgefundene Räder den rechtmäßigen Besitzern zuzuordnen.

Wichtig für Interessierte: Es können ausschließlich in Düsseldorf gemeldete Personen ihre Räder codieren lassen. Bei der Aktion sollten ein Eigentumsnachweis sowie der Personalausweis vorgelegt werden. Hilfreich wäre zusätzlich, wenn der Erfassungsbogen bereits ausgefüllt mitgebracht wird (https://duesseldorf.polizei.nrw/sites/default/files/2017-06/Erfassungsbogen_Fahrradkennzeichnung.pdf) und Kenntnis darüber herrscht, wo sich die Rahmennummer des Fahrrads befindet.

Termine für weitere Fahrradcodieraktionen im gesamten Stadtgebiet und den Erfassungsbogen finden Sie unter dem folgenden Link: https://duesseldorf.polizei.nrw/termin/fahrradkodiertermine

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