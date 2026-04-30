PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Zeugenaufruf nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zusammenstoß von E-Scooter und Fahrrad - 72-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 28. April 2026, 17:20 Uhr

Eine 72-jährige Radfahrerin stieß am Dienstagnachmittag im Stadtteil Hassels mit einem E-Scooter Fahrer zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des E-Scooters ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kamen sich die Radfahrerin und der E-Scooter Fahrer auf dem Schotterweg - in Höhe des Spielplatzes -zwischen der Heiligenhauser Straße und der Schneidemühler Straße entgegen.

Im weiteren Verlauf stießen die beiden Verkehrsteilnehmer - aus bisher ungeklärter Ursache - frontal zusammen, wodurch die 72-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Der Fahrer des E-Scooter entfernte sich vom Unfallort, kann jedoch durch Zeugen wie folgt beschrieben werden:

   - Männlich
   - 11-12 Jahre alt
   - Südländisches Erscheinungsbild
   - Etwa 150 cm groß
   - Dünne Statur
   - Dunkle Haare

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum E-Scooter Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

(frz)

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren