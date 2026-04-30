Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Zeugenaufruf nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zusammenstoß von E-Scooter und Fahrrad - 72-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 28. April 2026, 17:20 Uhr

Eine 72-jährige Radfahrerin stieß am Dienstagnachmittag im Stadtteil Hassels mit einem E-Scooter Fahrer zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des E-Scooters ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kamen sich die Radfahrerin und der E-Scooter Fahrer auf dem Schotterweg - in Höhe des Spielplatzes -zwischen der Heiligenhauser Straße und der Schneidemühler Straße entgegen.

Im weiteren Verlauf stießen die beiden Verkehrsteilnehmer - aus bisher ungeklärter Ursache - frontal zusammen, wodurch die 72-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Der Fahrer des E-Scooter entfernte sich vom Unfallort, kann jedoch durch Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - 11-12 Jahre alt - Südländisches Erscheinungsbild - Etwa 150 cm groß - Dünne Statur - Dunkle Haare

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum E-Scooter Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

(frz)

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