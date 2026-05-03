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Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 42 bei Duisburg - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 2. Mai 2026, 21:02 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Abend auf der A 42 bei Duisburg wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Er war mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 27 Jahre alter Mann aus Duisburg mit seinem BMW auf der A 42 in Richtung Dortmund unterwegs, als er in Höhe Obermeiderich auf regennasser Straße von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte er gegen mehrere Teilstücke der Schutzplanke und wurde schwer verletzt. Der Duisburger kam in ein Krankenhaus.

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Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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