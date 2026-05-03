Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - Geschwindigkeitsmessungen - Polizei zieht sieben Raser aus dem Verkehr

Düsseldorf (ots)

In nur einer Nacht zog die Autobahnpolizei Düsseldorf sieben Raser aus dem Verkehr. Die Polizisten waren mit einem ProViDa-Wagen unterwegs und hatten mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Der "Spitzenreiter" fuhr 60 km/h zu schnell.

Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Autobahnpolizei waren gestern Abend bis in die Nacht (23:00 Uhr bis 04:00 Uhr) mit ihrem ProViDa-Wagen (Proof Video Data - von der Polizei genutztes Videonachfahrsystem zur unauffälligen Überwachung des fließenden Verkehrs, insbesondere auf Autobahnen) unterwegs. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge gemessen und angehalten. Fünf Fahrzeugführer haben aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote zu erwarten. Auf der A 40 in Höhe der Anschlussstelle Essen-Zentrum wurde ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Audi mit 168 km/h gemessen. Abzüglich der Toleranz bleibt eine Überschreitung von 60 km/h.

kyn

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