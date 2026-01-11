Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Bäckereifiliale

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Heinrich-Hertz-Straße;

Tatzeit: zwischen 09.01.2026, 18.00 Uhr und 10.01.2026, 04.45 Uhr;

In eine Bäckerei eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Heinrich-Hertz-Straße in Vreden. Am frühen Samstagmorgen stellte ein Anlieferer eine offenstehende Tür an dem Gebäude fest und informierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen waren. Im Inneren des Geschäfts wurden mehrere Kassen aufgehebelt und Bargeld entwendet. Zudem fehlte eine Wechselgeldbörse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell