Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Klosterstraße - Polizeibeamter beobachtete in Freizeit Autoaufbrecher - Festnahme und Haft

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 3. Mai 2026, 05:55 Uhr

Ein Beamter der Polizei Düsseldorf beobachtete in seiner Freizeit am frühen Sonntagmorgen wie ein zunächst unbekannter Täter an der Klosterstraße die Scheibe eines geparkten Pkw einschlug und offenkundig mit Beute floh.

Der Polizist informierte die Leitstelle der Polizei Düsseldorf und ließ den Tatverdächtigen bis zum Konrad-Adenauer-Platz nicht mehr aus den Augen. Dort konnte der 26-jährige Bulgare ohne festen Wohnsitz von einer Streife angehalten, kontrolliert und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte diverse Beutestücke aus dem aufgebrochenen Auto an der Klosterstraße. In seiner ersten Einlassung gab der 26-Jährige die Tat zu. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter schickte den 26-Jährigen im Rahmen des beschleunigten Verfahrens in Vollstreckungshaft.

(kbf)

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