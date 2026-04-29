Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Diebstahl aus Kfz

Kindsbach / Hauptstuhl (ots)

In den vergangenen beiden Tagen kam es im Dienstgebiet der PI Landstuhl zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit und entwendeten aus unverschlossenen Fahrzeugen diverse Wertgegenstände.

Die Polizei nimmt diese Vorfälle zum Anlass, die Bevölkerung erneut zu sensibilisieren. Achten Sie beim Verlassen ihres Fahrzeuges stets darauf, dieses ordnungsgemäß zu verschließen. Überprüfen Sie, ob Türen und Fenster geschlossen sind und lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück.

Durch umsichtiges Verhalten kann das Risiko, Opfer einer solchen Straftat zu werden, deutlich reduziert werden.

Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen/Beobachtungen feststellen, wenden Sie sich an die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399.

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