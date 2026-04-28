Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026 zwischen 08:30 Uhr und 10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des MVZ in Ramstein-Miesenbach (Schulstraße 2) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier touchierte der Unfallverursacher, beim Ein-oder Ausparken, mit seinem Fahrzeug das ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweis, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

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