Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Betrug

Wallhalben (ots)

Am Sonntag, den 26.04.2026, kam es in Wallhalben zu einem Internetbetrug. So wurde vorliegend die Nutzerin einer Verkaufsplattform nach dem Einstellen der von ihr zum Kauf angebotenen Ware zunächst aufgefordert ihre Personalien mittels Führerschein/Ausweis zu verifizieren, um ein Bankkonto zu hinterlegen. Anschließend wurde sie über einen Link weitergeleitet, wo sie die eingegebenen Daten via TAN bestätigen sollte. Der/die Täter nutzte(n) diese TAN, um eine Echtzeitüberweisung vom Konto des der Verkäuferin zu tätigen. Der Verkäuferin entstand hierdurch ein nicht unerheblicher finanzieller Schaden in vierstelliger Höhe.

Mit vorliegendem Sachverhalt sollen die Bürger/die Bürgerinnen sensibilisiert werden.

Die Zahl der Betrugsfälle im digitalen Raum bleibt weiterhin hoch. Betrügerische Anrufe oder Nachrichten sind oft professionell gestaltet und meist nur schwer zu durchschauen. Umso wichtiger ist es informiert zu sein und im Zweifel vorsichtig zu reagieren.

Unter folgendem Link können sie sich weitere Informationen einholen:

www.polizei-beratung.de (hier finden sich auch Informationen zu weiteren Themen)|pilan

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