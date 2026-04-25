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POL-PILAN: LKW ausgebrannt

POL-PILAN: LKW ausgebrannt
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Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Samstagnachmittag kam es am Autohof in Ramstein-Miesenbach zu dem Brand eines LKWs, bei dem das Führerhaus des Fahrzeugs vollständig ausbrannte. Der Fahrer eines LKWs wollte sich mit Hilfe eines Gasbrenners in seinem Fahrerhaus etwas zu Essen zubereiten. Als er einen Augenblick unaufmerksam war geriet die Gaskartusche in Brand, der sich schnell auf das Führerhaus ausweitete. Der 33-Jährige konnte noch rechtzeitig aus dem brennenden Führerhaus flüchten und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dies konnte er nach kurzer Zeit bereits wieder verlassen. Das Feuer breitete sich auf den Auflieger eines weiteren LKWs aus. Dieser wurde im hinteren Bereich stark beschädigt. Das Führerhaus des Brandverursachers brannte vollständig aus. Auch der Auflieger dieses LKWs wurde teilweise stark beschädigt. Durch das beherzte Eingreifen einer zufällig vorbeifahrenden Streife der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern konnten der Brand schnell festgestellt und weitere umliegende LKWs evakuiert werden. Weitere Streifen der örtlich zuständige Polizeiinspektion Landstuhl sperrten den Einsatzbereich für die Ausführung der Löscharbeiten ab. Die Feuerwehr Ramstein-Miesenbach konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Gegen den LKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. |bo

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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