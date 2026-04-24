Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Ramstein-Miesenbach (ots)

Zwischen Mittwoch, den 22.04.2026 06:30 Uhr, und Donnerstag, den 23.04.2026 11 Uhr, kam es im Bereich Hangweg 32 in Ramstein-Miesenbach, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier streifte ein PKW den ordnungsgemäß abgestellten PKW der Geschädigten und verursachte hierbei einen Streifschaden. Dies dürfte im Rahmen des Ein-oder Ausparken passiert sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen entsprechenden Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Verdächtige Wahrnehmungen/Beobachtungen bzw. Hinweise, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

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