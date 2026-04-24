Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Girls Day im PP Westpfalz - PI Landstuhl

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Landstuhl (ots)

Am Donnerstag, den 23. April 2026, fand beim Polizeipräsidium Westpfalz, an der Polizeiinspektion Landstuhl, der diesjährige Girls Day statt. Insgesamt 13 Mädchen nutzten die Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in den Polizeiberuf zu erhalten. Zu Beginn der Veranstaltung wurde den Teilnehmerinnen das Berufsbild der Polizei vorgestellt. Dabei erhielten sie Informationen zu den vielfältigen Aufgaben sowie den Anforderungen und Perspektiven innerhalb der Polizei. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Vorstellung der Schutzpolizei und deren Tätigkeitsfeldern im täglichen Dienst. Ein weiterer Programmpunkt wurde durch das Regionalkommissariat gestaltet. Hier wurde den Mädchen anschaulich die erkennungsdienstliche Behandlung erklärt. Darüber hinaus konnten sie bei einer praktischen Vorführung die Spurensuche und Spurensicherung kennenlernen. Teile dieser Maßnahmen durften die Teilnehmerinnen selbst ausprobieren, was auf großes Interesse stieß. Ergänzend wurden wichtige Präventionsthemen behandelt. So informierten die Beamtinnen und Beamten über die Gefahren von Cybermobbing sowie über Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von E-Scootern. Durchgeführt und begleitet wurde der Girls Day von den Beamten/Beamtinnen EPHK'in Decker, EPHK Reischmann, PHK Vogt und POK Arbeiter. Die Veranstaltung bot den Teilnehmerinnen einen abwechslungsreichen und praxisnahen Einblick in die Polizeiarbeit und stieß insgesamt auf eine sehr positive Resonanz. |pilan

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