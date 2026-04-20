Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Diebstahl aus Fahrzeugen

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Bruchmühlbach-Miesau, Tannenfeld und Kaiserstraße, zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Im Rahmen dieser Aufbrüche wurden höherwertige Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000EUR.

Die Bürger werden dahingehend sensibilisiert und gebeten, dass sie verdächtige Wahrnehmungen/Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, den Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 mitzuteilen. |pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell