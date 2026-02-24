PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Schalksmühle (ots)

1. Messstelle

Ort Schalksmühle, Hälverstraße Zeit 24.02.2026, 10:50 Uhr bis 12:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 238 Verwarngeldbereich 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Schalksmühle, Volmestraße, B54 Zeit 24.02.2026, 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1692 Verwarngeldbereich 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HA (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

