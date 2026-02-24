Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Schalksmühle (ots)
1. Messstelle
Ort Schalksmühle, Hälverstraße Zeit 24.02.2026, 10:50 Uhr bis 12:55 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 238 Verwarngeldbereich 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Schalksmühle, Volmestraße, B54 Zeit 24.02.2026, 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1692 Verwarngeldbereich 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 75 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HA (lubo)
