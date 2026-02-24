Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kita - Graffiti an Schulen

Lüdenscheid (ots)

An der Freiherr-vom-Stein-Straße haben Unbekannte einen PC aus einem Kindergarten gestohlen. Sie verschafften sich gewaltsam am Montagmorgen Zutritt, die Tatzeit liegt zwischen 6.45 und 9.15 Uhr. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Die Grundschule Gevelndorf und die Realschule am Buckesfeld wurden am Wochenende mit Graffiti besprüht. Auch hier ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (lubo)

