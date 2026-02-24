PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen nach Flucht vor Kontrolle

Neuenrade (ots)

Heute Morgen flüchtete gegen 5.20 Uhr ein 46-Jähriger aus Sundern vor einer Polizeikontrolle. Er sollte an der Sunderner Straße / Wulfringhausen eigentlich nur angehalten und kontrolliert werden, drückte aber auf das Gaspedal in Richtung Neuenrade. Er überholte in Kurven und konnte dann schließlich im Rahmen der Fahndung im Bereich Welmecke angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum, er wurde zur Blutentnahme mit zur Wache genommen. Das Auto des Sunderners wurde zudem sichergestellt, ebenso wie ein mutmaßlich gefälschter Führerschein. Die Polizei ermittelt insbesondere wegen einer Verkehrsgefährdung und sucht unter 0239293990 Zeugen, die den Golf-Fahrer gesehen haben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

