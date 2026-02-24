POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Neuenrade (ots) - Heute Morgen flüchtete gegen 5.20 Uhr ein 46-Jähriger aus Sundern vor einer Polizeikontrolle. Er sollte an der Sunderner Straße / Wulfringhausen eigentlich nur angehalten und kontrolliert werden, drückte aber auf das Gaspedal in Richtung Neuenrade. Er überholte in Kurven und konnte dann schließlich im Rahmen der Fahndung im Bereich Welmecke angetroffen werden. Es ergaben sich Hinweise auf einen ...

