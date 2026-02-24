Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Halver (ots)
Messstelle Halver-Oeckinghausen B 229 Zeit 24.02.2026, 7:39 bis 12:45 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 2696, Verwarngeldbereich 54, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 89 statt 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
