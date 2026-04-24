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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Landstuhl (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2026 zwischen 07:50 Uhr und 13:11 Uhr kam es in der Schulstraße 16 in Landstuhl zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier streifte ein Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen bzw. Hinweise, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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