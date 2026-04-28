PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Landstuhl (ots)

Am Montag, den 27.04.2026 gegen 13:05 Uhr kam es in der Von-Richthofen-Straße, in Höhe der Hausnummer 23, zu einem Verkehrsunfall. Hier streifte ein weißer Bus das entgegenkommende Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Busses von der Örtlichkeit ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 12:18

    POL-PILAN: Betrug

    Wallhalben (ots) - Am Sonntag, den 26.04.2026, kam es in Wallhalben zu einem Internetbetrug. So wurde vorliegend die Nutzerin einer Verkaufsplattform nach dem Einstellen der von ihr zum Kauf angebotenen Ware zunächst aufgefordert ihre Personalien mittels Führerschein/Ausweis zu verifizieren, um ein Bankkonto zu hinterlegen. Anschließend wurde sie über einen Link weitergeleitet, wo sie die eingegebenen Daten via TAN bestätigen sollte. Der/die Täter nutzte(n) diese TAN, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren