Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Landstuhl (ots)

Am Montag, den 27.04.2026 gegen 13:05 Uhr kam es in der Von-Richthofen-Straße, in Höhe der Hausnummer 23, zu einem Verkehrsunfall. Hier streifte ein weißer Bus das entgegenkommende Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Busses von der Örtlichkeit ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

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