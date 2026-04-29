Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Landstuhl (ots)

Am Dienstag, den 28.04.2026 zwischen 09:15 Uhr und 15:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde der linke Heckbereich eines 1er BMW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

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