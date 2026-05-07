Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Beim Ladendiebstahl erwischt - Ehepaar wird festgenommen - Bargeld und diverse Wertgegenstände bei Durchsuchungen entdeckt - Hinweise auf weitere Straftaten

Düsseldorf (ots)

Montag, 05.05.2026, 21:30 Uhr

Polizisten der Polizeiwache Wersten nahmen am Montagabend ein Ehepaar nach einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Supermarkt fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten größere Mengen an Bargeld und eine Vielzahl an Wertgegenständen im Fahrzeug und in der Wohnung des Paares. Dabei ergaben sich Hinweise auf weitere Straftaten.

Am späten Montagabend informierten Mitarbeiter eines Supermarktes im Stadtteil Eller die Polizei über eine Ladendiebin. Sie hatte versucht Lebensmittel zu entwenden und drohte in Begleitung ihres zwei Jahre alten Sohnes anschließend dem Ladendetektiv mit Schlägen ihres Ehemannes, wenn er sie und ihren Sohn nicht gehen lassen würde. Kurz darauf erschien ihr Ehemann, fast zeitgleich mit den Polizeibeamten, vor Ort.

Bei der Personenkontrolle der 33-jährigen deutschen Frau und des 32-jährigen deutschen Ehemannes stellte sich heraus, dass auf beide ein Haftbefehl ausgestellt worden war. Sie wurden beide festgenommen.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten eine vierstellige Summe Bargeld in der Umhängetasche des Mannes. Auf die Frage, warum er so viel Bargeld bei sich trägt, konnte er keine plausible Antwort geben. In einer Tasche der Ehefrau befand sich zudem ein Zettel mit Namen und Kontaktdaten. Nach entsprechenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich hierbei um die Daten von älteren Menschen handelt, die in der Region Düsseldorf leben.

Als sich die Frau noch einige Gegenstände für ihr Kind aus dem geparkten Pkw nehmen wollte, entdeckte eine Beamtin Gold- und Silberschmuck in verschiedenster Form sowie Silberbesteck im Kofferraum des Wagens. Daraufhin wurde das Fahrzeug durch die Beamten komplett durchsucht. Neben den oben genannten Wertgegenständen fanden die Beamten unter anderem Kleidung und Uhren. Es bestand der Verdacht, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte, weshalb ein weiteres Einsatzteam zur Wohnung der beiden Tatverdächtigen fuhr, um diese zu durchsuchen. In der Wohnung fanden die Beamten weiteres Bargeld und mögliches Diebesgut.

Auf der Polizeiwache Wersten konnte das Ehepaar letztendlich die Beträge für die offenen Haftbefehle bezahlen und wurde im Anschluss entlassen. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen sie ein, unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Wohnungseinbruchsdiebstahl. Da der 32-Jährige zuvor offensichtlich mit dem Pkw zum Supermarkt in Eller gefahren war und nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, wurde außerdem eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

(heu)

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