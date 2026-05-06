POL-D: Nach Verkehrsunfall auf der A 57 bei Neuss - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Düsseldorf (ots)
Nachdem eine Motorradfahrerin letzte Woche auf der A 57 bei Neuss bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden war, sucht die Polizei dringend nach Zeugenhinweisen.
Unsere Pressemeldung von Samstag, 2. Mai 2026:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6266949
Die 58-Jährige war am Freitag, 1. Mai 2026 im Autobahnkreuz Neuss-West unterwegs, als sie die Kontrolle über ihre Ducati verlor und mit einem Pkw kollidierte. Die Frau befindet sich weiter in Lebensgefahr.
Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariat 1 bitten Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter Telefon 0211-8700 zu melden.
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Polizei Düsseldorf
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Fax: 0211-870 2008
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