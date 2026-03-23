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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrügerbande festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Die Kriminalpolizei nahm am Mittwoch einen 20-Jährigen fest, der im Verdacht steht, Mitglied einer kriminellen Bande zu sein. Unterstützt wurden sie hierbei durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Konkret wird dem Mann zur Last gelegt, im Januar mehrere Taten begangen zu haben, die dem Phänomen der "falschen Bankmitarbeiter" zuzuordnen sind. Dabei geben sich die Täter am Telefon als Angestellte eines Geldinstitutes aus, setzen ihre Opfer unter Druck und versuchen so, an sensible Daten, Bankkarten oder Bargeld zu gelangen. Bereits Anfang Februar, nahmen die Ermittler mit Unterstützung der hessischen Polizei einen 24-Jährigen in der gleichen Sache fest. Die derzeitigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Männer gemeinschaftlich mit mindestens einer weiteren Person vorgegangen sind. Die Festgenommenen wurden nach einer Vorführung in verschiedenen Haftanstalten untergebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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