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POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verstorbener Motorradfahrerin

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verstorbener Motorradfahrerin
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Böbingen (ots)

Am Montag gegen 11:16 Uhr kam es im Einmündungsbereich zwischen der K6 und der K35 bei Böbingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen PKW-Fahrerin und einer 41-jährigen Motoradfahrerin. Infolge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge erlitt die Motorradfahrerin schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Gutachters aufgenommen. Die K6 und die K35 waren für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
P. Herrmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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