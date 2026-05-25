Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verstorbener Motorradfahrerin

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Böbingen (ots)

Am Montag gegen 11:16 Uhr kam es im Einmündungsbereich zwischen der K6 und der K35 bei Böbingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen PKW-Fahrerin und einer 41-jährigen Motoradfahrerin. Infolge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge erlitt die Motorradfahrerin schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen unter Hinzuziehung eines Gutachters aufgenommen. Die K6 und die K35 waren für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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