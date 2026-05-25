Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrrad mit gestohlenem Fahrrad

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Neustadt an der Weinstraße / A 65 (ots)

Am Pfingstmontag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fahrradfahrer auf der BAB 65 bei NW-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der 40-Jährige Fahrradfahrer konnte durch Polizeikräfte auf dem Standstreifen fahrend festgestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle gab der Mann an, das Fahrrad, ein Rennrad der Marke Cube gestohlen zu haben. Daher wurde dieses sichergestellt und es wird versucht den Eigentümer zu ermitteln. Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

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