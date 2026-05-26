Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Gewerbeobjekt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum (24.05.2026 bis 25.05.2026) drangen bislang unbekannte Täter in ein Gewerbeobjekt in der Industriestraße in Landau ein. Hierbei wurde eine Kellertür aufgehebelt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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