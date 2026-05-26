Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrrad mit Gasgriff

Germersheim (ots)

Gestern Abend fiel der Polizei Germersheim ein Fahrradfahrer auf, der ohne Tretbewegungen recht flott unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass das Fahrrad einen Gasgriff besitzt und somit rechtlich ein Kleinkraftrad darstellt. Der 49-jährige Fahrer war dementsprechend nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Gefährt verfügte zudem nicht über den benötigten Versicherungsschutz. Da zudem noch der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

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