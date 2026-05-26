PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrrad mit Gasgriff

Germersheim (ots)

Gestern Abend fiel der Polizei Germersheim ein Fahrradfahrer auf, der ohne Tretbewegungen recht flott unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass das Fahrrad einen Gasgriff besitzt und somit rechtlich ein Kleinkraftrad darstellt. Der 49-jährige Fahrer war dementsprechend nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Gefährt verfügte zudem nicht über den benötigten Versicherungsschutz. Da zudem noch der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 072749580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 08:52

    POL-PDLD: Herxheim - Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

    Herxheim (ots) - Im Tatzeitraum (24.05.2026 bis 25.05.2026) drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt im Gewerbepark West in Herxheim ein. Hierbei wurde eine Tür aufgehebelt. Entwendet wurde eine Werkzeugtasche. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 4600 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:51

    POL-PDLD: Landau - Einbruch in Gewerbeobjekt - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Im Tatzeitraum (24.05.2026 bis 25.05.2026) drangen bislang unbekannte Täter in ein Gewerbeobjekt in der Industriestraße in Landau ein. Hierbei wurde eine Kellertür aufgehebelt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:51

    POL-PDLD: Landau - Leichtkraftrad entwendet - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Im Tatzeitraum (24.05.2026 bis 25.05.2026) entwendeten unbekannte Täter ein Leichtkraftrad, welches in der Reiterstraße in Landau in einem Hof abgestellt war. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Honda, bei welchem zudem ein schwarzes Topcase verbaut sein soll. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren