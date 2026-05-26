Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verkehrsüberwachung: Handynutzung und Gurtpflicht im Visier

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße am heutigen Morgen (26.05.2026) stellten Polizeibeamte in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr zahlreiche Verkehrsverstöße fest. Insgesamt neun Autofahrer wurden dabei erwischt, wie sie während der Fahrt Mobiltelefone nutzten. Auf die Betroffenen kommt eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro zu. Zudem erwartet sie jeweils ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Darüber hinaus missachteten 20 weitere Fahrzeugführer die Anschnallpflicht. Sie wurden vor Ort mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Ablenkung durch das Smartphone zu den Hauptunfallursachen gehört und die Nutzung des Sicherheitsgurtes Leben retten kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell