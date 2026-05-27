Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht an der Breestraße in Geldern

haltendes Fahrzeug beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Dienstag (26. Mai 2026), gegen 23:40 Uhr, wurde an der Breestraße in Geldern ein weißer Kleinwagen durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Ein 55-jähriger Mann aus Geldern wollte mit seinem Elektrofahrzeug der Marke LEAPMOTOR nach links auf sein Grundstück an der Breestraße fahren. Da sich das elektrische Tor nicht schnell genug öffnete, hielt er am rechten Fahrbahnrand an und hatte dabei den linken Blinker gesetzt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr vorbei und streifte den Kleinwagen. Dabei entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug, zu dem nur gesagt werden kann, dass es ein niederländisches Kennzeichen trug sowie weiß/gräulich und sportlich sein soll. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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