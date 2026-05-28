Geldern (ots) - Am Mittwoch (27. Mai 2026) gegen 15:40 Uhr wollte eine 50-Jährige aus Issum mit ihrem Mercedes vom Gelände einer Tankstelle auf die Weseler Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 68-jährigen Pedelecfahrer aus Geldern, der auf dem Radweg an der Weseler Straße in Richtung Issum unterwegs war. Der Mercedes touchierte das Hinterrad des Pedelecs, woraufhin der 68-Jährige zu Fall kam ...

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