POL-KLE: Kleve - Metalldiebstahl
Kupferrohre von Betriebsgelände entwendet
Kleve-Kellen (ots)
Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22. Mai 2026) haben unbekannte Täter von einem Betriebsgelände am Hammscher Weg Kupferrohre entwendet. Offenbar hoben sie die sechs Meter langen Rohre über einen Zaun und verluden diese in ein bereitstehendes Fahrzeug. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)
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