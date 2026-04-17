Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Oldtimer sorgt für Feuerwehreinsatz

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Ratingen (ots)

Am Freitag, dem 17. April 2026, gegen 11:48 Uhr, wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem vermuteten Brand in einer Tiefgarage im Stadtteil Hösel, im Bereich Rodenwald, alarmiert. Anwohner hatten zu diesem Zeitpunkt eine deutliche Rauchentwicklung gemeldet. Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage: Die Tiefgarage war stark verraucht, auffällig war der bläuliche Rauch, der von den Abgasen eines Oldtimers herrührte, die sich in der geschlossenen Garage angesammelt hatten. Aufgrund der erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration bestand eine akute Gefährdung für mögliche Personen in der Garage. Ein Trupp rückte umgehend unter Atemschutz in die Garage vor, um sicherzustellen, dass keine Personen gefährdet waren. Gleichzeitig wurden das angrenzende Gebäude sowie die Umgebung sorgfältig überprüft. Zur schnellen Entrauchung setzten die Einsatzkräfte Hochleistungslüfter ein und überwachten den Bereich mit Messgeräten. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Nach etwa einer Stunde konnten Feuerwehr und Rettungsdienst den Einsatz beenden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache und zum Verursacher aufgenommen. Im Einsatz waren 16 Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Löschzugs Hösel/Eggerscheidt sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Die Polizei des Kreises Mettmann war ebenfalls vor Ort.

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