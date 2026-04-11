Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 52

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Ratingen (ots)

Am heutigen Samstagvormittag, dem 11.04.2026, wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 52 in Fahrtrichtung Essen alarmiert. Laut erster Meldung sollte es sich um eine Massenkarambolage mit mehreren Verletzten handeln.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage glücklicherweise weniger dramatisch dar: Es waren zwei Pkw an dem Unfall beteiligt. Alle fünf betroffenen Personen hatten ihre Fahrzeuge bereits verlassen. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Parallel dazu übernahm der Rettungsdienst die medizinische Versorgung der Verletzten. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden aufgenommen und die Fahrbahn entsprechend gesichert.

Ein Rettungshubschrauber wurde durch die Leitstelle des Kreises Mettmann initial mitalarmiert, unterstützte vor Ort bei der Sichtung und Versorgung der Verletzten, musste jedoch keine Patienten transportieren. Vier der verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert, eine Person verweigerte die Mitfahrt.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzüge Breitscheid und Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus mit mehreren Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungshubschrauber sowie die Polizei.

Nach Abschluss der Maßnahmen verblieb ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Absicherung an der Einsatzstelle bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes. Die übrigen Kräfte konnten gegen 11:50 Uhr wieder einrücken.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

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