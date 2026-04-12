Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall auf der BAB 52 nach Starkregen

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Ratingen (ots)

Am Samstagabend, dem 11. April 2026, gegen 21:07 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 52 alarmiert. Ursache war vermutlich ein Starkregenereignis, infolge dessen sich erhebliche Wassermengen auf der Fahrbahn sammelten und es mutmaßlich zu Aquaplaning kam. Insgesamt waren vier Pkw in den Unfall verwickelt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Verkehr vollständig still. Auf der linken und mittleren Fahrspur hatte sich ein deutlicher Wasserrückstau gebildet. Insgesamt waren sechs Personen betroffen, zwei davon wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Weitere Beteiligte, darunter ein Kleinkind, wurden in einem Löschfahrzeug betreut.

Die Feuerwehr leitete umgehend Sicherungsmaßnahmen ein und stellte den Brandschutz sicher. Parallel wurden Gullys gereinigt, um den Wasserabfluss zu verbessern. Ein Fahrzeug wurde von der Fahrbahn entfernt, sodass der Verkehr teilweise wieder freigegeben werden konnte. Aufgrund starker Verschmutzungen wurde zusätzlich die Autobahnmeisterei zur Reinigung und Spülung der Entwässerungseinrichtungen angefordert.

Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen sowie die Löschzüge Mitte und Lintorf, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei.

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