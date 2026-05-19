Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfall auf der K2

Kierspe (ots)

Nachdem eine 18-Jährige aus Kierspe gestern gegen 13.40 Uhr auf der K2 verunfallte, werden Zeugen gesucht. Sie war mit ihrem Nissan in Richtung Kierspe unterwegs und kam nahe der Einmündung "Glietenberg" in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, die Dame unverletzt. Nach ersten Angaben sei der Kiersperin ein silberner VW, womöglich ein Tiguan, entgegengekommen. Dieser sei nah an ihr vorbeigefahren und sie sei in die Böschung geraten. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeugführer, der Richtung Rönsahl fuhr, um den Unfall aufzuklären. Hinweise nimmt die Polizei in Kierspe unter 02354/91990 entgegen. (lubo)

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