POL-MK: Anhänger geplündert

Neuenrade (ots) - Die Polizei hat am Montag an zwei Stellen in Neuenrade die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeugführer gemessen. Zwischen 13.40 und 15.15 Uhr stand einer der Radarwagen der Polizei an der Küntroper Straße. 820 Fahrzeuge passieren in dieser Zeit die Messstelle, neun waren zu schnell. Der Schnellste fuhr 69 statt der in der geschlossenen Ortschaft erlaubten 50 km/h. Er muss als Einziger mit einer ...

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