Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Anhänger geplündert
Plettenberg (ots)
Im Bereich Jeutmecke haben Unbekannte technisches Gerät aus einem abgestellten Anhänger entwendet. Am Montagmittag verschafften sie sich Zugang zu den dort gelagerten Geräten. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell