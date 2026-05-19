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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann geht Ordnungsamt und Polizei an
Mehrere Taschendiebstähle an der Hagener Straße

Letmathe (ots)

Mann geht Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt an Der Tag eines 49-jährigen Mannes aus Gevelsberg endete gestern Mittag in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Mitarbeiter des Ordnungsamtes gingen einem Einsatz an der Hagener Straße nach. Zeugen machten sie währenddessen darauf aufmerksam, dass soeben der Außenspiegel ihres Dienstfahrzeuges durch den Mann beschädigt worden sei. Als das Team des Ordnungsamtes ihn darauf ansprach, habe dieser sie beleidigt und versucht zu schlagen. Auch einer hinzugerufenen Polizeistreife gegenüber verhielt sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv. Er trat um sich, beleidigte die Beamten und musste schlussendlich in Gewahrsam genommen werden. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. (dill)

Mehrere Taschendiebstähle angezeigt

In einem Kaufhaus an der Hagener Straße kam es gestern, zwischen 10 und 15 Uhr, zu mindestens fünf Taschendiebstählen. Die bisher unbekannten Täter entwendeten Geldbörsen, eine Handtasche und ein Handy. Ein Opfer gab an, beim Einkauf von zwei weiblichen Personen mehrfach angerempelt worden zu sein. Beide Frauen hätten Kopftuch getragen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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